Milan Ramazzotti | Leao è sempre stato criticato in questi anni ma con Allegri…

Pianetamilan.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il giornalista Andrea Ramazzotti si è soffermato sul momento di Leao e del suo cambiamento in campo dopo l'arrivo sulla panchina rossonera del tecnico Massimiliano Allegri: ecco le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan ramazzotti leao 232 sempre stato criticato in questi anni ma con allegri8230

© Pianetamilan.it - Milan, Ramazzotti: “Leao è sempre stato criticato in questi anni, ma con Allegri…”

Scopri altri approfondimenti

milan ramazzotti leao 232Ramazzotti: "Allegri &#232; convinto che Leao possa dargli ancora di più, in termini di gol e di leadership in campo" - Andrea Ramazzotti, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport su Rafael Leao: "Rafa in questi anni è sempre stato criticato per la sua mancanza ... Si legge su milannews.it

Il Milan riposa, Nkunku e Leao no: lavoro extra a Milanello per trovare la forma - Mentre il Milan, e chi &#232; rimasto fuori dalle chiamate delle nazionali, riposa, Christopher Nkunku e Rafael Leao si presentano a Milanello. Segnala sportmediaset.mediaset.it

Ahi Milan, per Leao elongazione al polpaccio: niente Cremonese, a rischio anche il Lecce - Leao si era fatto male in occasione del gol al Bari, a cui aveva segnato di testa. Segnala gazzetta.it

Cerca Video su questo argomento: Milan Ramazzotti Leao 232