Milan quanto hanno giocato i rossoneri in nazionale? I numeri in vista del derby contro l’Inter

Milan, terminata la parentesi nazionale anche per i giocatori rossoneri: analizziamo il loro minutaggio con le rispettive loro squadre nei match validi per le qualificazioni ai Mondiali del 2026. I numeri in vista del derby contro l'Inter. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, quanto hanno giocato i rossoneri in nazionale? I numeri in vista del derby contro l’Inter

