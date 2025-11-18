Milan parla Tare | Sarei un bugiardo a dire non voglio vincere lo scudetto Ecco il talento più cristallino che ho gestito Sul derby dico questo
Milan, il ds rossonero Tare: «Sarei un bugiardo a dire “non voglio vincere lo scudetto”. Ecco il talento più cristallino che ho gestito» Igli Tare, attuale Direttore Sportivo del Milan, ha preso la parola all’Allianz Stadium di Torino in occasione del Social Football Summit, soffermandosi sul proprio percorso professionale, sull’esperienza maturata alla Lazio e sugli ambiziosi traguardi . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
?RINNOVO MAIGNAN: PARLA ALBERTOSI Enrico Albertosi ha parlato così di Maignan: "Per me è lui il miglior portiere del campionato. È chiaro che il Milan deve rinnovargli il contratto, altrimenti dovrebbe trovare un sostituito e non sarebbe semplice". Vai su X
? Le curiosità sul nuovo stadio ? Parla l'architetto #Milan #SempreMilan - facebook.com Vai su Facebook
Milan, Tare: “I derby non si giocano, si vincono” - Il DS del Milan Igli Tare parla del progetto rossonero, degli obiettivi, del derby con l’Inter e di tanto altro: ecco le sue dichiarazioni. Riporta msn.com
Milan, l’ultimatum di Tare: “Non andremo oltre” - Igli Tare è al lavoro per regalare al tecnico toscano i giusti rinforzi e in mediana il primo nome porta ad Ardon Jashari. Scrive calciomercato.it
Milan, Tare: "Boniface? Sapevamo delle problematiche, vogliamo prendere la decisione giusta" - Il dirigente rossonero ha affrontato i temi caldi del mercato, a partire da Victor Boniface. corrieredellosport.it scrive