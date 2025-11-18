Milan parla Tare |  Sarei un bugiardo a dire  non voglio vincere lo scudetto Ecco il talento più cristallino che ho gestito Sul derby dico questo

Milan, il ds rossonero Tare: «Sarei un bugiardo a dire “non voglio vincere lo scudetto”. Ecco il talento più cristallino che ho gestito» Igli Tare, attuale Direttore Sportivo del Milan, ha preso la parola all’Allianz Stadium di Torino in occasione del Social Football Summit, soffermandosi sul proprio percorso professionale, sull’esperienza maturata alla Lazio e sugli ambiziosi traguardi . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

