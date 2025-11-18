Milan il punto sulle trattative per il rinnovo del contratto di Saelemaekers e Tomori
Il Milan è in trattativa con due elementi cardine dell'undici titolare di Massimiliano Allegri, ovvero Alexis Saelemaekers e Fikayo Tomori, per il rinnovo del loro contratto, la cui scadenza è fissata al 30 giugno 2027. Ecco le ultime news su di. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Le ultime verso Inter-Milan: dal rientro in gruppo di Rabiot al punto su nazionali e infortunati
Le ultime del @CorSport verso #Inter - #Milan: dal rientro in gruppo di Adrien #Rabiot al punto su nazionali e infortunati
Rinnovo Modric, il Milan alza il pressing sul centrocampista - Rinnovo Modric, il club rossonero sta alzando il pressing sul centrocampista croato: decisione definitiva in primavera ma c'è grande ottimismo L'impatto di Luka Modric al Milan è stato trasformativo
Rinnovo Maignan sempre più complicato, occhi in Serie A: è lui il prescelto! - Il rinnovo del contratto che lega Maignan al Milan è in una fase di totale stallo.
Maignan, leadership e sorrisi: scelta ferma del Milan, novità sul rinnovo - Le ultimissime sul futuro del portiere francese protagonista nel match contro la Roma di ieri sera a San Siro.