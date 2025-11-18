Il Milan è in trattativa con due elementi cardine dell'undici titolare di Massimiliano Allegri, ovvero Alexis Saelemaekers e Fikayo Tomori, per il rinnovo del loro contratto, la cui scadenza è fissata al 30 giugno 2027. Ecco le ultime news su di. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, il punto sulle trattative per il rinnovo del contratto di Saelemaekers e Tomori