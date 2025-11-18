Milan Giménez via a gennaio? Sondaggi dalla Premier League Ecco cosa e quanto serve

Santiago Giménez, attaccante messicano classe 2001 del Milan, potrebbe lasciare i rossoneri ad un anno esatto dal suo arrivo dal Feyenoord per 30,2 milioni di euro più bonus. Finora il 'Bebote' non ha convinto il club di Via Aldo Rossi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Giménez via a gennaio? Sondaggi dalla Premier League. Ecco cosa e quanto serve

