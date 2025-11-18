Roma, 18 nov. (Adnkronos) - "L'Italia vive una grave emergenza demografica e soffre del problema strutturale dei cervelli in fuga. Nel nostro Paese abbiamo poche nascite e molte partenze, e coloro che se ne vanno sono spesso i più giovani e qualificati. È una doppia emorragia che indebolisce la nostra capacità di competere, mentre le imprese faticano a trovare i profili necessari". Così Giulia Pastorella, deputata e vice presidente di Azione, nella dichiarazione di voto al 'decreto flussi'. "Le criticità di merito del provvedimento - prosegue - sono numerose. Se vogliamo attrarre professionisti qualificati dobbiamo rendere più semplici i percorsi di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero, superare il meccanismo del 'click day' e rendere flessibili le quote di ingressi che sono insufficienti a coprire il fabbisogno del Paese". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Migranti: Pastorella (Az), 'basta propaganda su immigrazione, Italia diventi paese attrattivo'