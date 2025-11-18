Migranti | Giachetti Iv ' su dl Flussi ennesima occasione persa'

Roma, 18 nov. (Adnkronos) - “Questo decreto è l'ennesima occasione persa per rimettere in piedi l'architettura che sorregge le politiche dell'immigrazione: non contiene un disegno, peggiora sola la situazione”. Così Roberto Giachetti, deputato di Italia Viva, nel corso della dichiarazione di voto sul Dl flussi. “La strada più efficace per ridurre l'immigrazione clandestina sarebbe quella di privilegiare e potenziare quella regolare. Considerato che ci costa 34,5 miliardi e ne rende 39, ne deriverebbe un beneficio anche per le casse dello Stato. Questo dl, tuttavia, non solo non migliora l'attuale sistema, superando per esempio quei click day, di cui persino il sottosegretario Mantovano ha evidenziato i limiti. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Migranti: Giachetti (Iv), 'su dl Flussi ennesima occasione persa'

