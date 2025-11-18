Il successo di The Mighty Nein prosegue la consolidata presenza di Critical Role nel panorama dell’intrattenimento nerd. Nato come un gioco casalingo di Dungeons & Dragons, il progetto si è evoluto in una saga epica e articolata, diventando la seconda trasposizione animata delle campagne del celebre gruppo di appassionati. Questa produzione, molto attesa dai fan, ha riscosso un notevole interesse anche nel giorno della sua premiere, avvenuta su Prime Video il 19 novembre 2025. In questo articolo si approfondiscono le fasi di realizzazione del progetto, le reazioni del cast e le caratteristiche distintive di questa nuova serie. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Mighty nein e critical role: dieci anni di avventure e nuove idee di personaggi