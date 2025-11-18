Michaela Biancofiore come Robbie Williams | Prendo il Mounjaro ho perso 17 chili La vista si è abbassata moltissimo il colesterolo si è triplicato e i valori del pancreas sono sballati mi sento molto meglio

“La vista si è abbassata moltissimo, perdo molti capelli, il colesterolo è triplicato e gli enzimi del pancreas sono fuori norma. Eppure, mi sento meglio”. È il bilancio, quasi un bollettino medico, quello che Michaela Biancofiore ha deciso di rendere pubblico. La senatrice e presidente del gruppo “Civici d’Italia – Noi moderati”, in un’intervista al Corriere della Sera, ha deciso di parlare senza filtri del prezzo fisico pagato per la sua trasformazione: 17 chili persi in poco più di un anno grazie all’uso di farmaci di nuova generazione, ma con effetti collaterali che iniziano a preoccuparla. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il senatore del collegio di Trento ha dichiarato meno dell’anno scorso ma rimane ampiamente primo staccando de Bertoldi e Michaela Biancofiore - facebook.com Vai su Facebook

Michaela #Biancofiore su #Sinner: "Ingeneroso criticarlo, ha portato in alto i colori italiani. Jannik ripensaci sulla #CoppaDavis" #tennis #22ottobre #iltempoquotidiano https://iltempo.it/sport/2025/10/22/news/michaela-biancofiore-jannik-sinner-coppa-davis-criti Vai su X

Michaela Biancofiore come Robbie Williams: “Prendo il Mounjaro, ho perso 17 chili. La vista si è abbassata moltissimo, il colesterolo si è triplicato e i valori del ... - La senatrice confessa: "Vista ridotta, colesterolo triplicato e valori del pancreas alterati. ilfattoquotidiano.it scrive

La rivelazione della senatrice Michaela Biancofiore: «Assumo il farmaco per dimagrire, ho perso 17 chili, ma ora ho lo stesso problema di Robbie Williams» - La scelta di affidarsi a una cura farmacologica per dimagrire è arrivata quando il peso «in eccesso» aveva iniziato a crearle un forte «disagio»: il racconto della parlamentare bolzanina ... Lo riporta open.online

Michaela Biancofiore: “Vicina all’amica Santanchè, dimostrerà la sua innocenza” - La senatrice Michaela Biancofiore, presidente del gruppo Civici d’Italia, NM, UDC, MAIE parla del rinvio a giudizio della ministra del Turismo Daniela Santanché: “Se volessimo guardare in casa d’altri ... Come scrive blitzquotidiano.it