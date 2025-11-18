MG Motor alla Final 8 di Coppa Davis una flotta ibrida al servizio del torneo

MG Motor consolida la propria presenza nel mondo sportivo mettendo a disposizione una flotta di 40 vetture ibride in occasione della Coppa Davis Final 8, ospitata a Bologna fino al 23 novembre. L’iniziativa prevede l’impiego dei modelli MG HS e MG ZS nelle versioni Hybrid+ e Plug-in Hybrid, destinati agli spostamenti di giocatori, staff e ospiti del torneo. La collaborazione rappresenta un ulteriore passo nella strategia di crescita del marchio, che in poco più di quattro anni ha superato le 120.000 immatricolazioni sul mercato italiano. Una progressione sostenuta da una gamma ampia, tecnologie orientate alla sostenibilità, competitività di prodotto e una rete commerciale in costante espansione, composta oggi da 70 MG Store e oltre 150 punti vendita e assistenza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - MG Motor alla Final 8 di Coppa Davis, una flotta ibrida al servizio del torneo

