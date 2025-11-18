Meteo Weekend | aria artica e clima invernale ma niente neve a bassa quota in Toscana
L’Italia si prepara a vivere un weekend dal sapore invernale, segnato dall’arrivo di aria fredda di origine artica che porterà un netto calo delle temperature, in particolare sulle regioni settentrionali. Nonostante alcuni titoli circolati nelle ultime ore, non sono attese nevicate a bassa quota in Toscana: gli ultimi aggiornamenti confermano infatti un quadro più moderato e lontano da scenari nevosi per le pianure. Sabato: clima più freddo, instabilità residua e neve solo in Appennino. La giornata di sabato sarà caratterizzata dagli effetti dell’irruzione artica, con un contesto termico sotto media e condizioni meteo variabili sull’Italia. 🔗 Leggi su Retemeteoamatori.it
