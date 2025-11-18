Meteo le previsioni in Campania per martedì 18 novembre 2025

Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, martedì 18 novembre. Avellino – Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l’intera giornata, sono previsti 11mm di pioggia. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 2648m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud, al pomeriggio tesi e proverranno da Sud. Nessuna allerta meteo presente. Benevento – Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite, sono previsti 18mm di pioggia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

