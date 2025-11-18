Messo in salvo era salito sul tetto in stato confusionale
Lo hanno raggiunto sul tetto dell'autorimessa comunale in Piazzale Roma, dov'era salito da solo con intenzioni malsane, in preda a uno stato di difficoltà, disorientato e spaventato dai suoi stessi pensieri, nel pomeriggio di oggi, martedì 18 novembre. All'inizio non se n'era accorto nessuno, è. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
