Messo in salvo era salito sul tetto in stato confusionale

Veneziatoday.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo hanno raggiunto sul tetto dell'autorimessa comunale in Piazzale Roma, dov'era salito da solo con intenzioni malsane, in preda a uno stato di difficoltà, disorientato e spaventato dai suoi stessi pensieri, nel pomeriggio di oggi, martedì 18 novembre. All'inizio non se n'era accorto nessuno, è. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Era scomparso nel bosco. Anziano messo in salvo - L’87enne è stato trovato, bloccato in una zona impervia, dopo ore di ricerche . Come scrive lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Messo Salvo Era Salito