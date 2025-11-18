Messina sempre più convincente in trasferta il mercato resta fermo
Il Messina è sempre più una squadra corsara. Lo ha confermato contro la Gelbison, sul neutro di Castelnuovo Cilento, in provincia di Salerno. In Campania ha conquistato, infatti, la terza vittoria esterna, la prima oltre lo Stretto, dopo quelle di San Cataldo ed Acireale. In più vanno considerati. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
