Mercato Juventus | sprint della Roma per l’obiettivo bianconero! Gasperini punta su di lui per l’assalto allo Scudetto ma il club d’appartenenza fa muro…Aggiornamenti

Mercato Juventus: sprint della Roma per il pallino bianconero! Gasperini lo vuole per l’assalto allo Scudetto, ma il club d’appartenenza fa muro.. Il primato in classifica non placa la fame della Roma. A Trigoria la parola d’ordine è blindare la corsa Scudetto e il Direttore Sportivo Frederic Massara è già operativo per rinforzare la rosa nella finestra invernale. L’obiettivo è consegnare a Gian Piero Gasperini le pedine mancanti per lo sprint finale. I radar giallorossi si sono fermati in Liguria, individuando nel Genoa due profili ideali, nonostante le difficoltà di classifica dei rossoblù. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

