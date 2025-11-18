Mercato Juventus | sprint della Roma per l’obiettivo bianconero! Gasperini punta su di lui per l’assalto allo Scudetto ma il club d’appartenenza fa muro…Aggiornamenti

Juventusnews24.com | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercato Juventus: sprint della Roma per il pallino bianconero! Gasperini lo vuole per l’assalto allo Scudetto, ma il club d’appartenenza fa muro.. Il primato in classifica non placa la fame della Roma. A Trigoria la parola d’ordine è blindare la corsa Scudetto e il Direttore Sportivo Frederic Massara è già operativo per rinforzare la rosa nella finestra invernale. L’obiettivo è consegnare a Gian Piero Gasperini le pedine mancanti per lo sprint finale. I radar giallorossi si sono fermati in Liguria, individuando nel Genoa due profili ideali, nonostante le difficoltà di classifica dei rossoblù. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

mercato juventus sprint della roma per l8217obiettivo bianconero gasperini punta su di lui per l8217assalto allo scudetto ma il club d8217appartenenza fa muro8230aggiornamenti

© Juventusnews24.com - Mercato Juventus: sprint della Roma per l’obiettivo bianconero! Gasperini punta su di lui per l’assalto allo Scudetto, ma il club d’appartenenza fa muro…Aggiornamenti

Argomenti simili trattati di recente

mercato juventus sprint romaCalciomercato Juve, conteso da Roma e Milan. Lo scarso minutaggio apre la via del prestito con diritto di riscatto per gennaio - Lo scarso minutaggio apre la via del prestito con diritto di riscatto per gennaio La nostalgia della Serie A chiama, e Joshua Zirkzee sembra pronto a rispo ... Segnala juventusnews24.com

mercato juventus sprint romaFrendrup, Roma in vantaggio sulle concorrenti? I giallorossi offrono Pisilli - Accostato anche alla Juventus in chiave mercato, Morten Frendrup, centrocampista classe 2001 del Genoa e della nazionale danese, sarebbe, in questo momento, più vicino al trasferimento ... tuttojuve.com scrive

mercato juventus sprint romaMercato Juve, Gasperini tenta il sorpasso ai danni dei bianconeri: la Roma si avvicina sensibilmente a quell’obiettivo per l’attacco! Il profilo - Mercato Juve, la Roma di Gasperini accelera per quell’attaccante: si lavora per un prestito con diritto di riscatto dal Manchester United Il calciomercato della Juventus in attacco è in una fase di st ... Lo riporta juventusnews24.com

Cerca Video su questo argomento: Mercato Juventus Sprint Roma