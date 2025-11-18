Mercato Inter | spunta un nuovo obiettivo per il centrocampo dei nerazzurri! E’ pronto l’assalto in caso di addio di quel giocatore

Mercato Inter, nuovo obiettivo a centrocampo per i nerazzurri del tecnico Chivu: pronto l’assalto in caso di addio. Le ultime In casa Inter uno dei dossier più delicati in vista della riapertura del mercato riguarda Davide Frattesi. Il centrocampista della Nazionale, arrivato con grandi aspettative, continua a faticare a trovare spazio nelle rotazioni di Cristian . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Mercato Inter: spunta un nuovo obiettivo per il centrocampo dei nerazzurri! E’ pronto l’assalto in caso di addio di quel giocatore

