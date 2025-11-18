Mercato di Scandicci | scoperti lavoratori in nero Sospensione per le aziende

SCANDICCI – Due imprese ispezionate e nove lavoratori identificati, tre dei quali sono risultati impiegati ‘al nero’: per entrambe le ditte è scattata la sospensione dell’attività imprenditoriale, sia per l’utilizzo di personale non regolarmente assunto, sia per la mancanza dei requisiti di sicurezza sul lavoro, tra cui l’assenza del Documento di Valutazione dei Rischi. Sono . L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Mercato di Scandicci: scoperti lavoratori “in nero”. Sospensione per le aziende

Leggi anche questi approfondimenti

Pallavolo Mercato - Sarà Chidera Blessing Eze l'erede di Maja Ognjenovic a Scandicci? Vai su X

Da mercoledì 26 novembre, ogni settimana dalle 15.00 alle 19.00 in piazza De Gasperi, prende vita “KM Vero – Mercato in Piazza”, il nuovo mercato sperimentale di filiera corta promosso dalla Casa del Popolo Il Villaggio in collaborazione con il progetto KM - facebook.com Vai su Facebook

Largo ai vecchiLa crescita del mercato del lavoro è in frenata - Il mercato del lavoro italiano ha ormai rallentato la sua crescita. Riporta linkiesta.it

Il problema del mercato del lavoro non è l'IA, è il mercato stesso - Gli investimenti miliardari in AI non hanno ancora causato la rivoluzione del mercato del lavoro promessa: solo 17. Come scrive tomshw.it

Mercato del lavoro: trend, previsioni e figure più richieste - Quelle rese note dall’ISTAT sull’andamento del mercato del lavoro in Italia a metà 2025 sono cifre positive, almeno per quanto riguarda la crescita degli occupati e il calo dei disoccupati. Segnala pmi.it