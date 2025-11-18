Merate l' auto dell' assessora alle Pari opportunità imbrattata di rosa

Fa scalpore quanto accaduto a Merate nelle scorse ore. L'auto dell'assessora Patrizia Riva è stata infatti presa di mira da ignoti nella notte fra lunedì e martedì e completamente imbrattata utilizzando uno spray di colore rosa. L'ignobile atto acquisisce un forte valore simbolico, considerato. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

