Merate l' auto dell' assessora alle Pari opportunità imbrattata di rosa

Leccotoday.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fa scalpore quanto accaduto a Merate nelle scorse ore. L'auto dell'assessora Patrizia Riva è stata infatti presa di mira da ignoti nella notte fra lunedì e martedì e completamente imbrattata utilizzando uno spray di colore rosa. L'ignobile atto acquisisce un forte valore simbolico, considerato. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

