Mense chiuse protesta dei genitori | Ai nostri figli pasti freschi e sani

"No alla chiusura della mensa della scuola King, difendiamo il diritto dei nostri figli a pasti freschi e sani". Genitori in fermento a San Donato, dove, per razionalizzare i costi della refezione scolastica, il Comune ha annunciato la chiusura di due cucine, a partire da gennaio 2026. A ritrovarsi orfane dei rispettivi centri cottura, attualmente in funzione, saranno la primaria Martin Luther King, con sede in via Di Vittorio, e la materna Gianni Rodari, con sede in via Moro. I pasti che verranno somministrati ai bambini di questi plessi saranno preparati nelle cucine di due scuole vicine: la materna Arcobaleno nel caso della King e la primaria Mazzini nel caso della Rodari. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Mense chiuse, protesta dei genitori: "Ai nostri figli pasti freschi e sani"

