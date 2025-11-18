Meloni | violenza su donne intollerabile

23.00 "Il 25 novembre ricorre la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne: un fenomeno odioso,intollerabile che questo Governo sta combattendo con ogni mezzo". Lo ha affermato in videomessaggio la Premier Giorgia Meloni. "E' una sfida che passa anche e soprattutto attraverso l'attività di sensibilizzazione, il coinvolgimento dell'opinione pubblica,l'educazione.Abbiamo deciso di organizzare un'iniziativa innovativa rispetto al passato:'Corri Libera', è un percorso contro la violenza che parte dal Colosseo" il 23 novembre. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it