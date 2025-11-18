Meloni | Tagliamo tasse a milioni italiani mai patrimoniale

Giorgia Meloni, durante l’evento di chiusura della campagna elettorale del centrodestra a Padova per le Regionali in Veneto, ha ringraziato il partito Fratelli d’Italia per il sostegno che le consente di svolgere il suo ruolo. Ha accusato gli avversari politici di augurarsi il fallimento del Paese per poter governare sulle sue macerie, contrariamente alla visione del suo governo che promuove la crescita. Ha poi difeso la riforma fiscale, sottolineando che ha permesso un recupero record dell’evasione senza penalizzare i cittadini onesti, ma colpendo duramente le pratiche di evasione, come quelle delle aziende “apri e chiudi” che danneggiano l’economia legittima. 🔗 Leggi su Lapresse.it

