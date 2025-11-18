Meloni soldi buttati dalla finestra cosa dicevano di noi | sinistra e Conte azzerati

"Grazie per questo straordinario entusiasmo, per questa sala stracolma, che ci aiutano a raccogliere l'energia necessaria a governare questa nazione come merita di essere governata e con cui dimostrate di voler ancora camminare insieme a noi per portare questa bella operosa terra ancora più in alto nei prossimi anni": la presidente del Consiglio e leader di FdI Giorgia Meloni lo ha detto a Padova al comizio a sostegno del leghista Alberto Stefani, candidato del centrodestra alla presidenza del Veneto. "Grazie per condividere con noi questa battaglia, per accompagnare nella corsa Alberto Stefani, per voler garantire al Veneto altri anni di buon governo in questo passaggio di testimone da Luca Zaia ad Alberto Stefani", ha aggiunto la premier. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

