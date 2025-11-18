Meloni | La lingua italiana è film in cui ogni parola è un capolavoro Promuoverla è un investimento strategico

Si è aperta a Villa Madama la prima Conferenza dell’Italofonia, un nuovo appuntamento pensato per consolidare il ruolo internazionale della lingua italiana come veicolo di cooperazione e crescita condivisa. Il ministro degli Affari esteri Antonio Tajani, assieme al ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, al presidente della Società Dante Alighieri Andrea Riccardi e al sottosegretario di Stato per l’Istruzione e il Merito Paola Frassinetti, hanno accolto alcuni amici internazionali della lingua italiana. Ha partecipato con un video-messaggio la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

