La campagna elettorale del centrodestra per le prossime imminenti elezioni regionali in Veneto a sostegno di Alberto Stefani a prossimo presidente di giunta si chiude, perlomeno in maniera unitaria, questa sera al Gran Teatro Geox di Padova. e la rosa dei nomi è di spessore. Come accade oramai da più di tre anni, sul palco si sono avvicendati, oltre al 33enne esponente leghista, tutti i leader dei partiti della coalizione di maggioranza, con lo stesso schema che accompagnato i recenti comizi per il voto locale di quest'autunno nelle Marche, in Calabria, Toscana, Puglia e Campania. Del resto, mancano soltanto cinque giorni alle consultazioni elettorali del 23 e 24 novembre e nel Nord-Est d'Italia - dove si sceglierà il successore di Luca Zaia, giunto al termine della sua esperienza da governatore dopo ben quindici anni e mezzo consecutivi - e il rappresentante scelto da Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia sfiderà per la carica istituzionale l'ex sindaco di Treviso Giovanni Manildo (Partito Democratico) dell'alleanza di centrosinistra. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Meloni: "Italiani non fatevi fregare, un sì al referendum per cambiare la giustizia"