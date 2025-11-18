Saluta il suo ministro veneto, Carlo Nordio, che sta portando in porto la più difficile delle riforme, sfotte i tardo-comunisti che propongono ricette antiquate e pericolose, senza “ballare”, come a Napoli, ma sorridendone però con la platea, esalta il ruolo internazionale dell’Italia e snocciola i numeri di un’economia viva e pulsante, anche in quel nord est d’Italia che all’industria ha votato il proprio destino. Giorgia Meloni ha infiammato Padova con il comizio dei fatti che vincono sulle parole, soprattutto dove il centrodestra ha dimostrato di saper governare bene anche a livello locale. “Grazie Padova, grazie Veneto, per questo straordinario entusiasmo e per questa bella accoglienza che ci aiutano a raccogliere le energie necessarie a governare questa nazione come merita di essere governata e con i quali dimostrate di volere ancora continuare a camminare insieme a noi, per portare questa bella, operosa terra, ancora più in alto nei prossimi anni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Meloni infiamma il Veneto: “Andate a votare e lasciate all’opposizione la sinistra e le sue ricette comuniste”