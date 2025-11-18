Meloni in Veneto al comizio per Stefani | Patrimoniale? Ricetta tardo-comunista con noi non passerà mai
La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è intervenuta a Padova per il comizio di chiusura della campagna elettorale di Alberto Stefani in Veneto: "Patrimoniale? Lasciateli all'opposizione con le loro ricette tardo-comuniste che non passeranno in ogni caso fin quando governiamo noi". 🔗 Leggi su Fanpage.it
