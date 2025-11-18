Meloni e i leader della destra chiudono la campagna in Veneto | Referendum non è su di me Poi attacca la sinistra e Prodi
Dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni ai vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani. I leader del centrodestra si ritrovano tutti insieme al Pala Geox di Padova per la chiusura della campagna elettorale del candidato Alberto Stefani, il leghista in campo alle Regionali in Veneto per il dopo-Zaia. “Quella che vedete qui non è una alleanza di comodo tenuta insieme dalla colla scadente dell’interesse, quella che vedete qui è una comunità di gente fiera di lavorare spalla a spalla per dare risposte ai cittadini”, ha detto dal palco la premier. Meloni, in vista del voto del prossimo fine settimana, ringrazia i presenti per “voler garantire al Veneto altri anni di buon governo, di risposte efficaci, di lavoro in questo passaggio di testimone da Luca Zaia ad Alberto Stefani”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
