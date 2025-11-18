Meloni attacca Prodila sinistra e Cgil

Servizitelevideo.rai.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

22.40 "La sinistra non vince le elezioni perché ha voltato le spalle all'Italia". "Prodi sul voltare le spalle all'Italia ha una cattedra all'università." Così la premier Giorgia Meloni a un comizio per le regionali in Veneto attacca Prodi e la sinistra accusandola di avvelenare i pozzi e strumentalizza Falcone. Ma critica anche la Cgil: "Rivoluzione nel week end esce meglio". Poi rivendica la riforma del premierato "con cui vogliamo dire basta agli inciuci ai giochi di palazzo"e ribadisce che il"Governo durerà l'intero mandato". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Meloni in Veneto per Stefani attacca Prodi, sinistra e Cgil: “Basta inciuci, dureremo fino al 2027” - "La sinistra non vince le elezioni perché ha voltato le spalle all'Italia", lo ha detto "Prodi, e se lo dice lui che sul voltare le spalle all'Italia ha una cattedra all'università... Si legge su msn.com

meloni attacca prodila sinistraVeneto, Meloni attacca sinistra. E lancia volata a primato Fdi - Il repertorio è quello classico da comizio e in molti passaggi ricalca gli interventi già pronunciati nelle altre ... Lo riporta notizie.tiscali.it

meloni attacca prodila sinistraAttivista e Deputato, Alleanza Verdi Sinistra - I leader del centrodestra si ritrovano tutti insieme al Pala Geox di Padova per la chiusura della campagna ... Si legge su ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Meloni Attacca Prodila Sinistra