Meloni attacca Prodila sinistra e Cgil

22.40 "La sinistra non vince le elezioni perché ha voltato le spalle all'Italia". "Prodi sul voltare le spalle all'Italia ha una cattedra all'università." Così la premier Giorgia Meloni a un comizio per le regionali in Veneto attacca Prodi e la sinistra accusandola di avvelenare i pozzi e strumentalizza Falcone. Ma critica anche la Cgil: "Rivoluzione nel week end esce meglio". Poi rivendica la riforma del premierato "con cui vogliamo dire basta agli inciuci ai giochi di palazzo"e ribadisce che il"Governo durerà l'intero mandato". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Leggi anche questi approfondimenti

Meloni in Veneto per Stefani attacca Prodi, sinistra e Cgil: “Basta inciuci, dureremo fino al 2027” Vai su X

Il capogruppo FdI Bignami attacca riprendendo un articolo de La Verità su un presunto "piano del Quirinale per fermare la Meloni". La replica stizzita del Colle - facebook.com Vai su Facebook

Meloni in Veneto per Stefani attacca Prodi, sinistra e Cgil: “Basta inciuci, dureremo fino al 2027” - "La sinistra non vince le elezioni perché ha voltato le spalle all'Italia", lo ha detto "Prodi, e se lo dice lui che sul voltare le spalle all'Italia ha una cattedra all'università... Si legge su msn.com

Veneto, Meloni attacca sinistra. E lancia volata a primato Fdi - Il repertorio è quello classico da comizio e in molti passaggi ricalca gli interventi già pronunciati nelle altre ... Lo riporta notizie.tiscali.it

Attivista e Deputato, Alleanza Verdi Sinistra - I leader del centrodestra si ritrovano tutti insieme al Pala Geox di Padova per la chiusura della campagna ... Si legge su ilfattoquotidiano.it