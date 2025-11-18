Medici senza frontiere Unicef animalisti e cavalieri di Malta | ecco a chi andrà l’eredità Kessler

La decisione presa da tempo di lasciare il loro patrimonio a organizzazioni benefiche: “Non abbiamo parenti e se li abbiamo non li conosciamo”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Medici senza frontiere, Unicef, animalisti e cavalieri di Malta: ecco a chi andrà l’eredità Kessler

