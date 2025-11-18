McTominay e i gol su rovesciata | in Nazionale ne segna uno più bello di quello dello scudetto – VIDEO
Nella gara tra Scozia e Danimarca, fondamentale per entrambe per l’approdo diretto ai Mondiali 2026, Scott McTominay si è esibito in un’altra delle sue acrobazie. Il primo gol degli scozzesi ha la sua firma ed è straordinario: un cross dal lato destro dell’area di rigore, una coordinazione magistrale e una sforbiciata (non mezza, questa volta, come in occasione di Napoli-Cagliari ) che colpisce il pallone e diventa imprendibile per il portiere della Danimarca. Se fosse il gol vittoria, la Scozia andrebbe direttamente ai Mondiali da prima classificata nel suo girone. McTominay ci è cascato di nuovo: altro gol in rovesciata di importanza capitale per la Scozia (Video). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
