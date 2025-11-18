Mauro Napoli leader globale della Network AI Factory per PwC

Ildenaro.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

PwC nomina Mauro Napoli, attualmente partner di PwC Italia, nuovo Leader della Network AI Factory, il centro globale che guida l’innovazione e lo sviluppo di soluzioni avanzate nel campo dell’Intelligenza Artificiale. La Network AI Factory è un ecosistema internazionale che riunisce oltre 2.300 professionisti attivi in 50 Factory presenti in 57 Paesi. La sua missione è accelerare la trasformazione digitale dei clienti attraverso soluzioni AI che combinano tecnologia, visione strategica e valore concreto. L'articolo proviene da Ildenaro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

mauro napoli leader globalePwC Italia: Mauro Napoli nominato leader della AI Factory a livello globale - Nel suo nuovo ruolo il manager guiderà la collaborazione internazionale del Network sui progetti di AI, favorendo la diffusione di soluzioni che integrano innovazione, strategia e tecnologia per gener ... Secondo engage.it

mauro napoli leader globaleMauro Napoli guida l’AI Factory di PwC a livello globale - A capo dell'AI Factory di Pwc, Mauro Napoli coordinerà un ecosistema che riunisce oltre 2. Lo riporta businesspeople.it

mauro napoli leader globaleMauro Napoli, leader della Network AI Factory - Il Network PwC ha annunciato la nomina di Mauro Napoli come nuovo leader della Network AI Factory, il centro internazionale che coordina lo sviluppo dell’intelligenza artificiale su scala globale, a p ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Mauro Napoli Leader Globale