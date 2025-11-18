Mauro Napoli leader globale della Network AI Factory per PwC

PwC nomina Mauro Napoli, attualmente partner di PwC Italia, nuovo Leader della Network AI Factory, il centro globale che guida l’innovazione e lo sviluppo di soluzioni avanzate nel campo dell’Intelligenza Artificiale. La Network AI Factory è un ecosistema internazionale che riunisce oltre 2.300 professionisti attivi in 50 Factory presenti in 57 Paesi. La sua missione è accelerare la trasformazione digitale dei clienti attraverso soluzioni AI che combinano tecnologia, visione strategica e valore concreto. L'articolo proviene da Ildenaro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it