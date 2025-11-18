Mattia Briga e Arianna Montefiori | Erano due gemelli Abbiamo un angioletto che ci guarda

«Ancora non riusciamo a realizzare, soprattutto perché lo aspettavamo da un po’». Con queste parole, Mattia Briga e Arianna Montefiori hanno annunciato nello studio di Verissimo che stanno aspettando una bambina. Emozionati e visibilmente grati, hanno raccontato il loro percorso, accolti dalla commozione di Silvia Toffanin, che non ha trattenuto le lacrime. «In cuor nostro sapevamo che non c’erano problemi, quindi abbiamo affrontato tutto con calma», ha aggiunto Briga, parlando di un’attesa lunga e desiderata. Arianna Montefiori: «Abbiamo fatto la procedura meno invasiva». Montefiori ha raccontato di aver ricorso all’aiuto della medicina per riuscire a rimanere incinta: «Abbiamo fatto la procedura meno invesiva». 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it © Gravidanzaonline.it - Mattia Briga e Arianna Montefiori: «Erano due gemelli. Abbiamo un angioletto che ci guarda».

