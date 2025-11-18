Mastella denuncia il bypass della graduatoria Asl Benevento | Scelta illogica e inaccettabile
Comunicato Stampa Il sindaco di Benevento e segretario nazionale di NdC-Noi Sud annuncia sostegno a ogni iniziativa nelle sedi giuridiche e istituzionali “È assolutamente fuori da ogni logica giuridica, morale, territoriale e amministrativa che aziende sanitarie campane bypassino la graduatoria, . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com
Argomenti simili trattati di recente
Benevento, Mastella: «Fake news su ulteriore chiusure delle scuole, sporgo denuncia» Vai su X
Mastella punta il dito contro De Luca: “I suoi appelli al voto non siano anche pro Cirielli” - facebook.com Vai su Facebook
Mastella denuncia il bypass della graduatoria Asl Benevento: “Scelta illogica e inaccettabile” - Mastella denuncia il bypass della graduatoria Asl Benevento e annuncia sostegno a iniziative legali contro una scelta ritenuta inaccettabile. Da fremondoweb.com
Benevento, Mastella: «Fake news su ulteriore chiusure delle scuole, sporgo denuncia» - L'incubo terremoto continua a tenere in apprensione il Sannio e, di conseguenza, il capoluogo. Scrive ilmattino.it