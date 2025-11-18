Mastella | Concorsi bypassare graduatoria di Benevento è una stortura fuori da ogni logica giuridica e morale

Tempo di lettura: < 1 minuto “E’ assolutamente fuori da ogni logica giuridica, morale, territoriale e amministrativa che aziende sanitarie campane bypassino la graduatoria, che ha priorità cronologica, dell’Asl di Benevento per attingere fuori regione, addirittura in Molise attraverso convenzioni o altre che riteniamo contorsioni burocratiche e bizzarrie giuridiche. Sul lavoro a chi è idoneo ad un concorso c’è un Rubicone che non permetteremo di attraversare”, lo spiega in una nota il sindaco di Benevento e segretario nazionale di NdC-Noi Sud Clemente Mastella. “Il principio secondo cui occorre attingere alle graduatorie esistenti, premiando i sacrifici di chi ha studiato per risultare idoneo ad un complesso concorso per categoria D, è di civilità giuridica ed è un principio non derogabile. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

