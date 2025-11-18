mario piazzini va in pensione un bando per sostituirlo

La Spezia, 18 novembre 2025 – Il Comune lancia un bando per trovare il “sostituto“ di Mario Piazzini, storico dirigente di Palazzo civico che andrà in pensione dal prossimo 31 dicembre. Uno dei principali protagonisti della macchina comunale lo scorso agosto aveva sorpreso tutti, presentando richiesta di collocamento a riposo sulla base della cosiddetta Legge Fornero, dopo oltre 44 anni di onorato servizio prestato all’interno di Palazzo civico. Una scelta per molti improvvisa, arrivata quasi come un fulmine a ciel sereno, e che aveva trovato impreparato anche il Comune. Che, a distanza di quasi tre mesi, e nell’imminenza del pensionamento del dirigente del personale, nei giorni scorsi ha pubblicato un bando per assumere a tempo determinato un nuovo dirigente amministrativo da assegnare alla struttura organizzativa del personale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

