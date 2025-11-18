Mario Cipollini ricoverato in ospedale per problemi cardiaci | Il mio cuore fa le bizze

Mario Cipollini, ex fenomenale ciclista, postando un video sui social ha annunciato il suo ricovero in ospedale. Cipollini dovrà curarsi per problemi al cuore. 🔗 Leggi su Fanpage.it

