Mario Cipollini ricoverato in ospedale Cos’è successo all’ex ciclista? Ho dei problemi qualcosa non ha funzionato

Mario Cipollini è stato ricoverato in ospedale per alcuni problemi cardiaci. Ad annunciarlo è stato lo stesso ciclica in un video pubblicato sul suo profilo Instagram: “ Purtroppo ho dei problemi, il mio cuore continua a fare un po’ le bizze. L’anno scorso avevo fatto un’operazione in cui mi avevano inserito un loop recorder. Ho un piccolo registratore con il quale, tramite telefono cellulare e un’applicazione, qui ad Ancona monitorano tutta la mia situazione cardiaca di frequenza “. L’ex velocista toscano ha poi proseguito, entrando nel dettaglio: “ Questo registratore ha detto che qualcosa purtroppo non ha funzionato bene in questo periodo, per cui giustamente mi hanno richiamato all’ordine e detto: “Mario, dobbiamo purtroppo fare di nuovo lo studio”. 🔗 Leggi su Oasport.it

