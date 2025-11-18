Mario Cipollini operato al cuore ad Ancona | Non si molla di un millimetro

«Oggi è stata una giornata veramente complicata. Non sono ancora in grado di raccontarvi quello che è successo, ma volevo tranquillizzarvi che è andato tutto bene con variazioni del percorso. Non si molla di un millimetro». Il volto affaticato dall’operazione e la stanchezza visibile, ma Mario Cipollini, ex campione di ciclismo, rassicura i suoi fan sui social sull'operazione avvenuta oggi all’ospedale. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Mario Cipollini operato al cuore ad Ancona: "Non si molla di un millimetro"

