Mario Cipollini la notizia appena arrivata! Forza siamo tutti con te

Preoccupazione e attenzione mediatica hanno investito il mondo dello sport italiano dopo la notizia del ricovero di Mario Cipollini all'ospedale di Ancona. L'ex ciclista, classe 1967 e universalmente riconosciuto tra i più grandi velocisti della storia, è stato costretto a rivolgersi alle cure specialistiche per monitorare le condizioni del suo cuore. L'annuncio è arrivato direttamente dal protagonista, che con un video pubblicato su Instagram ha scelto la via della trasparenza, fornendo dettagli puntuali sulle sue attuali difficoltà di salute e sulle procedure a cui è sottoposto.

