Mario Cipollini in ospedale l’ex ciclista rompe il silenzio | Ecco come sto Parole piene di dolore
L’ex campione di ciclismo Mario Cipollini, soprannominato il “Re Leone” durante la sua carriera agonistica, è tornato a far parlare di sé non per le sue imprese sportive ma per le sue condizioni di salute. L’atleta si trova attualmente ricoverato presso l’ospedale di Ancona a causa di problemi cardiaci. La notizia del suo ricovero è stata diffusa anche attraverso un suo videomessaggio sui social, nel quale ha voluto rassicurare i fan e fornire aggiornamenti diretti sul suo stato di salute, pur ammettendo di aver affrontato una giornata molto difficile e complessa. Il ricovero, come spiegato dallo stesso Cipollini, si è reso necessario per l’ennesimo episodio di disturbo al cuore, una problematica che lo affligge ormai da diversi anni. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Argomenti simili trattati di recente
Apprensione per Mario Cipollini: “Sono in ospedale, il mio cuore fa le bizze” - facebook.com Vai su Facebook
Mario Cipollini ricoverato in ospedale per problemi cardiaci Vai su X
Mario Cipollini ricoverato in ospedale per problemi cardiaci: “Il mio cuore fa le bizze” - Mario Cipollini, ex fenomenale ciclista, postando un video sui social ha annunciato il suo ricovero in ospedale ... fanpage.it scrive
Mario Cipollini, il video preoccupante in ospedale: "Non sono ancora in grado di raccontarvi cos'è successo" - Comincia così il video con cui Mario Cipollini, 58 anni, si è immortalato all'ospedale di Ancona nella s ... Come scrive today.it
Mario Cipollini ricoverato in ospedale ad Ancona per controlli al cuore - "Purtroppo ho dei problemi, il mio cuore continua a fare un po' le bizze", ha raccontato l'ex sprinter lucchese classe '67 in un video postato su Instagram ... Come scrive tg24.sky.it