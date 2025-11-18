Mario Cipollini in ospedale l’ex ciclista rompe il silenzio | Ecco come sto Parole piene di dolore

L’ex campione di ciclismo Mario Cipollini, soprannominato il “Re Leone” durante la sua carriera agonistica, è tornato a far parlare di sé non per le sue imprese sportive ma per le sue condizioni di salute. L’atleta si trova attualmente ricoverato presso l’ospedale di Ancona a causa di problemi cardiaci. La notizia del suo ricovero è stata diffusa anche attraverso un suo videomessaggio sui social, nel quale ha voluto rassicurare i fan e fornire aggiornamenti diretti sul suo stato di salute, pur ammettendo di aver affrontato una giornata molto difficile e complessa. Il ricovero, come spiegato dallo stesso Cipollini, si è reso necessario per l’ennesimo episodio di disturbo al cuore, una problematica che lo affligge ormai da diversi anni. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

