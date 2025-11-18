Marianella su San Siro | Rispetti l’unicità del vecchio impianto I dati dicono che…

Inter News 24 Le parole di Massimo Marianella, noto giornalista, sul progetto che riguarda San Siro per il nuovo stadio di Inter e Milan. I dettagli. Massimo Marianella ha parlato a Sky Sport del nuovo San Siro. NUOVO SAN SIRO – « È una data storica, inusuale anche ci siano due società proprietà dello stesso stadio. Una data importante, un momento importante in uno stadio che poi sarà buttato giù. E se ci sono i numeri da un lato c’è un lato sentimentale dall’altro. Il naming rights dello stadio non è sempre così scontato. Ci sono dei fatti che sono più delle sensazioni perché è più importanti il primo nome che si dà. 🔗 Leggi su Internews24.com

