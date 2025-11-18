Maria Gabriella Conti e Andrea Antonioli premiati al concorso ‘Cibotto’
Il progetto ‘ Paolo e Francesca ’ ha conquistato due prestigiosi riconoscimenti al Concorso letterario ‘Gian Antonio Cibotto’ di Lendinara. Gli autori cesenati premiati: Andrea Antonioli, terzo classificato con il volume ‘Paolo e Francesca. Amanti per l’eternità’; Maria Gabriella Conti, insignita del Premio della Critica per la videopoesia ‘Paolo e Francesca alla porta dell’infinito’, diretta da Stefano Caranti. La cerimonia di consegna è stata presieduta da Angioletta Masiero, scrittrice, poetessa e giornalista di rilievo nazionale, nota anche come critica d’arte e promotrice di premi letterari internazionali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
