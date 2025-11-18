Maria De Filippi a Belve col tailleur fucsia e le sue sneakers preferite da oltre mille euro

Maria De Filippi è tornata sul palco di Belve anche nella terza puntata. Ha puntato tutto sul fucsia vitaminico e non ha rinunciato alle sue sneakers preferite. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Pronti per una nuova puntata di Amici di Maria De Filippi? Appuntamento alle 14, su Canale 5 #amici25 - facebook.com Vai su Facebook

Maria de Filippi mostra le sue analisi del sangue a Belve e Fagnani commenta - Eppure è successo davvero ... Lo riporta ultimenotizieflash.com

Belve, le anticipazioni del 18 novembre. Chi sono i quattro ospiti - Le anticipazioni di “Belve” del 18 novembre 2025: Eva Herzigova, Cristiano Malgioglio, Genny Urtis e BigMama da Francesca Fagnani ... Scrive dilei.it