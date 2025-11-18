Marcus Thuram a Wheel Talks | Se penso all’Inter penso a…
Marcus Thuram si racconta nella puntata di Wheel Talks, il format di Inter TV, condividendo le sue impressioni sulla nuova avventura nerazzurra: " Quando penso all'Inter penso a San Siro, penso alla passione, a 'Pazza Inter', a tutte le emozioni che l'Inter dà ai giocatori e ai tifosi. Sono molto felice di essere qua ", confessa l'attaccante, sottolineando il legame speciale tra squadra, città e tifosi. L'ex Borussia Mönchengladbach riflette anche sui primi passi nel calcio, un percorso iniziato tra amici e compagni di scuola: " Quando ho cominciato con il calcio era un gioco con gli amici, poteva essere a scuola o con la mia prima squadra.
