Marcus Miller all' Anfiteatro di Pompei con una all-star band per celebrare il centenario della nascita di Miles Davis
B.O.P. - Beats of Pompeii prosegue la costruzione del suo programma 2026 annunciando un evento eccezionale che cambierà registro e porterà la grandezza del jazz internazionale nel cuore dell'archeologia mondiale. Mercoledì 22 luglio 2026, l'esclusivo Anfiteatro del Parco Archeologico di Pompei.
