Marco Fiocchetti va in pensione | Le critiche? Tifo Sinner e non me ne vergogno La telecronaca in Rai è per tutti

Dopo 40 anni in Rai e l'ultima telecronaca con la vittoria di Sinner alle ATP Finals, Marco Fiocchetti risponde alle critiche sul suo tifo per il tennista italiano: "Sono italiano e mi sembra normale". E sulla scelta di Jannik di rinunciare alla Davis: "Sono d'accordo con lui, questa non è più la Coppa Davis. La nuova formula è ridicola, si sta nove ore a vedere partite dove non c'è nessuno". Ecco chi prenderà il suo posto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Marco Fiocchetti ha detto addio alla Rai in diretta dopo il successo di Jannik Sinner su Carlos Alcaraz alle Atp Finals: «Questa è stata la mia ultima telecronaca»

L'ultima volta che sentirete questa voce raccontare Sinner. Marco Fiocchetti chiude 40 anni di carriera Rai proprio sulla vittoria del campione altoatesino. Si commuove in diretta, ringrazia l'azienda dove lavorava anche suo padre, e se ne va nel momento pi

Marco Fiocchetti lascia la Rai con l'ultima telecronaca di Sinner, chi è e il saluto commosso del giornalista - Lungo la sua carriera, Fiocchetti ha sempre preferito far parlare di sé per i lavori svolti a livello

Sinner trionfa, telecronaca criticata e Fiocchetti annuncia l'addio: ma c'è uno 'strafalcione' - Nell'apoteosi della vittoria dell'azzurro, il giornalista sportivo annuncia il pensionamento e dimentica di coniugare un congiuntivo: "Oltre la vergogna".