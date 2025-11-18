Marcello Mandrioli è confermato coordinatore di zona del Partito Democratico dell’Unione del Sorbara

Marcello Mandrioli è stato confermato coordinatore di zona del Partito Democratico dell’Unione del Sorbara: quarantasette anni, assessore ad Ambiente e Bilancio a Bastiglia e residente a Sorbara, è anche, da due anni, responsabile dell’organizzazione della Festa provinciale dell’unità.“Mi. 🔗 Leggi su Modenatoday.it