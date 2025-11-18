Mara La Rosa la voce di Oh che sarà | omaggio a Fiorella Mannoia tra rispetto e identità

Dailyshowmagazine.com | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una vocalità intensa, un amore profondissimo per il repertorio di Fiorella Mannoia e il desiderio di rendere omaggio a una delle interpreti più eleganti della musica italiana. È questo il cuore di “Oh che sarà”, tribute band siciliana guidata da Mara La Rosa, protagonista di una puntata di Unplugged Playlist condotta da Giuseppe Carrozza. Fin dalle prime battute dell’intervista emerge quanto questo progetto sia nato in modo naturale, quasi spontaneo: «La formazione è recentissima, l’abbiamo creata quasi per caso – racconta Mara – anche perché il mio timbro vocale è molto simile a quello della Mannoia e, in Sicilia, non esisteva ancora una tribute band a lei dedicata. 🔗 Leggi su Dailyshowmagazine.com

© Dailyshowmagazine.com - Mara La Rosa, la voce di “Oh che sarà”: omaggio a Fiorella Mannoia tra rispetto e identità

