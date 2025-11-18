Mantova cresce con SEGNI | vent’anni di teatro per ragazzi
Il sipario si abbassa su un mese denso di emozioni, idee e incontri, lasciando dietro di sé una città trasformata e migliaia di sguardi illuminati. La ventesima edizione di SEGNI New Generations Festival chiude un capitolo importante e ne apre un altro, proiettato verso il futuro delle ragazze e dei ragazzi che lo hanno vissuto . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
