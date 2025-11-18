Manovra Zero Euro per la casa e tagli alla scuola
La manovra che non c’è inizia dalla casa e passa dalla scuola. Più volte Salvini ha sbandierato un fantomatico «Piano casa» (cioè altri denari pubblici ai privati per il «social . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Elly Schlein inchioda la manovra Meloni: prezzi dei beni alimentari +25%, salari -9, crescita a zero, nessun intervento sul caro bollette. E non solo: “Annunciano piani sulla casa e oggi Fratelli d'Italia infila l'ennesimo condono” - Guarda il video - facebook.com Vai su Facebook
Confindustria in audizione sulla manovra: 'Le vere urgenze le risorse dal Pnrr e il costo dell'energia' - Di fronte ad "una manovra a saldo zero" Confindustria ribadisce "la necessità di dotare l'Italia di un piano industriale straordinario" con "tre direttrici di intervento: investimenti, competitività e ... Riporta ansa.it
Manovra: esclusione prima casa da Isee alzata a 91.500 euro - Per sostenere le categorie piu' fragili, la Manovra prevede modifiche della franchigia della prima casa ai fini Isee e della scala di equivalenza. Riporta ilsole24ore.com
La polizia contro la manovra: «Zero fondi per noi, miliardi al riarmo» - Decisamente più sorprendente dei precedenti perché si tratta di un aspetto piuttosto caratterizzante per un ... Scrive avvenire.it